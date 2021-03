Salzburgs Selbstfaller gegen den KAC im Play-off war mit Pech und Dummheit verbunden - aber auch der Teamleistung des KAC geschuldet.

Die Serien zwischen Salzburg und dem KAC im Eishockey-Play-off sind legendär, Spiel 46 (Stand: 23:23) wird dennoch einen Extraplatz erhalten: Salzburg besiegte sich in einem Schlüsselspiel der Serie beim 2:3 nach Verlängerung selbst. Weil man aus einer 2:1-Führung samt Überzahl in der Schlussminute eine 3:6-Unterzahl gemacht hat und weil man in der Verlängerung im eigenen Powerplay dem Gegner den Matchpuck serviert hat.

Bittere Ironie: Just Stefan Espeland, der Offensiv-Power nach Salzburg bringen sollte, verstolperte die Scheibe, der Ex-Zeller Clemens Unterweger, eher ein grobmotorischer Verteidiger, traf in Goalgetter-Manier.

Dennoch bleiben noch drei Aspekte stehen, die auch in den restlichen Partien (die dritte folgt ja schon am heutigen Donnerstag in Klagenfurt/ab 19.15 live auf Puls 24) nicht unbedeutend sind: Die Pfiffe: Mit ihren kleinlichen Entscheidungen haben die Referees Stefan Siegel und Ladislav Smetana beiden Mannschaften das Leben schwer gemacht − und Salzburg ist an sich und nicht an den Referees gescheitert. Aber: Es wäre interessant zu wissen, ob man auch in einem vollen Stadion diese Entscheidungen gefällt hätte. Erst wurde Salzburg ein regulärer Treffer durch Alex Rauchenwald (19.) verwehrt, weil die Schiedsrichter zu früh abgepfiffen haben. Dann schickte man Rick Schofield, mit dem man ganz offensichtlich ein Hühnchen zu rupfen hat, im Finish innerhalb von 16 Minuten mit drei diskussionswürdigen Strafen auf die Strafbank − die dritte brachte den Ausgleich. Kaum vorstellbar, dass man sich das in einer brodelnden Halle getraut hätte.

Der Teamgeist: Der spricht in der Serie für den KAC. Salzburg ist das Team mit den besseren Einzelspielern, der KAC die (auch taktisch perfekt hingetrimmte) Einheit, die sogar die Ausfälle der drei besten Verteidiger wegstecken kann. Ein Symbol dafür ist Salzburgs Jack Skille: Der 33-jährige Erstrundendraft der Chicago Blackhawks ist einer der besten Eishockey-Spieler, die hier zu sehen sind − aber ein Tor in acht Play-off-Partien ist halt zu wenig. "Wir wissen, wie wir aus so etwas herauskommen", meinte Salzburgs Verteidiger Dominique Heinrich auf den 0:2-Serien-Rückstand angesprochen.



Der Song: Das Spiel war kurios, die Siegeszeremonie der Klagenfurter noch mehr: Wie nach jedem Play-off-Sieg singt man in der Kabine das slowenische (!) Volkslied "Ti, moja rožica" (Du, meine Blume) und schwingt dazu die Handtücher - ein Lied, das Salzburg nicht mehr hören will.