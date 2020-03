Eishockey-Star Rossi bereit für die NHL

Österreichs Eishockey-Supertalent Marco Rossi könnte schon bald an seinem Traumziel NHL angelangt sein. "Ich bin zu 100 Prozent für den Sprung in die NHL bereit. In meinem Kopf habe ich mein letztes Spiel in der Ontario Hockey League (OHL) gespielt", sagte Rossi gegenüber der in Ottawa ansässigen Tageszeitung "Le Droit".

SN/APA (AFP/Getty Images/Archiv)/Gr Marco Rossi (m.) vor der Erfüllung eines Traums