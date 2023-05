Eishockey-Team setzt bei WM auf Salzburgs Spirit

Mit nicht weniger als zehn Spielern von Meister Red Bull Salzburg geht das Eishockey-Nationalteam in die finale Testwoche vor der WM - und hofft auf Peter Schneider.

Wenn in zehn Tagen im finnischen Tampere die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft gegen Frankreich in das Abenteuer WM startet, dann steht eigentlich ein erweitertes Meisterteam von Red Bull Salzburg auf dem Eis: Nicht weniger als zehn Spieler vom neuen und alten Meister sind in der letzten Trainingswoche in Kapfenberg seit Dienstag auf dem Eis. Und der vielleicht wichtigste Spieler aus Salzburg ist noch gar nicht dabei: Roger Bader gab dem verletzten Peter Schneider noch eine Extra-Schonfrist. Schneider zog sich während der Finalserie ...