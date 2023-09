Eishockey: Und dann fehlt Red Bull Salzburg auch noch das Glück

Salzburg verliert auch sein drittes CHL-Spiel - trotz teils drückender Überlegenheit.

Das Kapitel Champions Hockey League neigt sich für Red Bull Salzburg heuer schon früh dem Ende zu: Auch das dritte Spiel ging verloren, bei der Heimpremiere unterlag man Ingolstadt vor 2200 Zuschauern 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). War man in den ersten beiden CHL-Partien das klar unterlegene Team, so war man diesmal schlicht und einfach glücklos.

"Wir waren 55 Minuten überlegen und haben uns mit fünf schwachen Minuten und zwei Fehlern im Mitteldrittel alles zunichte gemacht", meinte Coach Oliver David nach dem Match, der aber einen großen Schritt nach vorne gesehen hat. "Es war mit Sicherheit unser bestes Spiel bisher. Aber der Gegner war effizienter."

Die Gäste kamen wie angekündigt mit 600 stimmkräftigen Fans und agierten auch von Anfang an wie ein Heimteam. Aber: Diesmal sprang die Scheibe für Salzburg. In Unterzahl umkurvte Chay Genoway die Hintermannschaft samt Keeper Michael Garteig und schob per Bauerntrick ein. Das 1:0 wirkte spürbar befreiend, Salzburg war plötzlich am Drücker und hatte das 2:0 mehrmals am Schläger - etwa durch Benjamin Nissner, der aus kurzer Distanz vergab (35.). Zwei Fehler in zwei Minuten machten im Mitteldrittel - wie von David angesprochen - alles zunichte: Dennis Robertson und Mario Huber waren sich an der blauen Linie nicht einig, wer die Scheibe nehmen sollte, Ingolstadts Andrew Rowe war auf und davon und glich aus. Zwei Minuten später schloss der Amerikaner einen sehenswerten Konter mit dem Tor zum 2:1 ab - wieder war dem Gegentreffer ein zu einfacher Scheibenverlust vorangegangen.

Der Schlussabschnitt brachte das bisher beste Eishockey der Salzburger in der noch jungen Saison. Ingolstadt kam kaum mehr aus der eigenen Zone - alleine: Der hochverdiente Ausgleich wollte nicht mehr fallen, am Ende stand Salzburg wieder mit leeren Händen da und darf die samstägige Partie gegen die Stavanger Oilers schon als das Spiel der letzten Chance in der CHL begreifen.

CHL: 3. Spiel: RB Salzburg - Ingolstadt 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). Tore: Genoway (22./SH) bzw. Rowe (37., 39.).

Innsbruck - Belfast 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).