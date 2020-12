Eishockey: Weitere positive Fälle bei EC Red Bull Salzburg

Damit sind die kommenden Heimpartien gegen Dornbirn (Dienstag) und Innsbruck (Mittwoch) gefährdet.

Nach SN-Informationen hat es bei den jüngsten Coronatests mehrere positive Fälle in der Mannschaft von Chefcoach Matt McIlvane gegeben. Der Verein sei damit nicht spielfähig und habe deshalb die Verantwortlichen der Liga am Montagabend informiert. Eine Kommission der Liga wird Dienstagvormittag beraten, ob die Heimpartien gegen Dornbirn und am Mittwoch gegen Innsbruck abgesagt werden müssen oder ob eine Austragung beider Liga-Begegnungen möglich ist.

Quelle: SN