Eishockey-WM: David Reinbacher nutzte die große Bühne

Noch vor einem Jahr war David Reinbacher bestenfalls Eishockey-Insidern ein Begriff. Dann ging es schnell: Beim Schweizer Erst-Liga-Team EHC Kloten spielt er eine überragende Saison und versetzte selbst Schweizer Medien in Staunen. Der gebürtige Vorarlberger sei der Grund, warum sich nun wieder vermehrt Scouts in Schweizer Eishallen tummeln würden. Reinbacher geriet in den Fokus der NHL-Scouts für den im Juni bevorstehenden NHL-Draft.

Als potenzieller Erstrunden-Draft wurde er gehandelt, in den letzten Monaten hat er noch einmal einen Sprung nach oben gemacht, mittlerweile gilt es als sicher, dass er unter den ersten zehn Spielern ausgewählt wird. Für ihn kam Detroit-Manager Steve Yzerman extra zu einem Testspiel nach Wien, kanadische Medien berichten nun, dass er im Blickfeld der Montreal Canadiens steht, die Nummer fünf der Rechteziehung. Montreal, das WM-Debüt und Duelle gegen künftige NHL-Gegner, wie gegen Finnlands Joel Armia - das alles lässt den 18-jährigen Hohenemser ziemlich kalt. "Man kriegt schon mit, dass Scouts in der Halle sind, aber ich kann nichts anderes machen als meine Leistung zeigen", sagt Reinbacher, der sich in der Team-Hierarchie unten einordnet.

Reinbachers Weg verlief wie bei den heimischen NHL-Kollegen Marco Rossi und Marco Kasper abseits der heimischen Liga und Clubs. Weil sich sein älterer Bruder Tobias im Nachwuchs von Kloten versucht hat, wollte das David Reinbacher auch. Doch das Heimweh war größer als die Liebe zum Eishockey und so war für seinen Vater Harald, einen Techniker, klar, dass er seinem Sohn zuliebe den Job wechselt und nach Zürich übersiedelt. David Reinbacher war damals 15, mit 17 debütierte er bei Kloten, in der letzten Saison war er Fixpunkt in der Defensive: mit 19 Minuten Spielzeit pro Partie und Powerplay-Einsätzen.

Dann warf ihn Österreichs Teamchef Roger Bader ins kalte Wasser. "Ich mache das gern und sehe, ob sie sich freischwimmen können." Für Bader ist Reinbacher ein Talent, das sein ganzes Potenzial noch gar nicht vollständig gezeigt habe. "Er wächst vermutlich noch, wird also ein mächtiger Verteidiger, der auch eisläuferisch schon sehr stark ist. Wer ihn holt, der bekommt das ganze Paket."