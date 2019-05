Eishockey-WM: Finnland feiert seine "Löwen"

Nach dem Überraschungscoup seines No-Name-Teams bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei feiert Finnland seine Eishockey-Helden. Knapp 10.000 Fans zelebrierten in der Nacht zum Montag auf einem zentralen Platz in der Hauptstadt Helsinki den dritten WM-Titel. Auch Medien bejubelten den überraschenden Sieg des Außenseiters, der am Sonntag im Finale in Bratislava Kanada mit 3:1 besiegt hatte.

SN/APA (AFP/Archiv)/VLADIMIR SIMICE Finnland gewann Eishockey-Weltmeisterschaft