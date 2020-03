Eishockey-WM in der Schweiz offiziell abgesagt

Der Eishockey-Weltverband IIHF hat am Samstag die Weltmeisterschaft in der Schweiz aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt. "Es ist eine harsche Realität, die es für die Eishockey-Familie aber zu akzeptieren gilt", wurde Verbandspräsident Rene Fasel in einer Aussendung zitiert.

SN/APA (Archiv/Schlager)/ROLAND SCH Die Schlittschuhe brauchen nicht geschnürt zu werden