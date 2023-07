Eishockey: Zeller Eisbären bekommen Talente der Vienna Capitals

Die Pinzgauer freuen sich auf zumindest vier neue Spieler aus Wien.

Die Vienna Capitals sind eine "langfristige" Kooperation mit den Zeller Eisbären aus der zweitklassigen Alps Hockey League eingegangen. Talente des Vierten der abgelaufenen Saison der ICE Hockey League sollen künftig im Pinzgau Spielpraxis sammeln. In einem ersten Schritt werden Torhüter Lorenz Widhalm, Verteidiger Stephan Rossmann sowie die Angreifer Leon Widhalm und Nils Granitz an die Eisbären verliehen. Weitere U20- und U24-Spieler könnten folgen. "Lorenz Widhalm, Stephan Rossmann, Leon Widhalm und Nils Granitz sind Spieler, die schon in der ICE Hockey League zum Einsatz gekommen sind und bei uns eine Perspektive haben. Wir gehen davon aus, dass sich diese Spieler in Zell am See prächtig entwickeln können und beide Seiten auch über die kommende Saison hinaus von dieser langfristigen Kooperation profitieren werden", sagt Capitals-Manager Franz Kalla.

"Privileg, der Eisbären-Organisation anzugehören"

Auch Zell am See, das im Vorjahr noch mit den Graz 99ers zusammengearbeitet hat, erhofft sich einen Mehrwert für beide Seiten. "Wir wollen jede Saison neues, frisches Blut in unserer Mannschaft implementieren und immer einen guten Mix sowie einen gesunden Konkurrenzkampf in unserem Kaderkonstrukt haben. Die Vienna Capitals sind hier, was Professionalität und Qualität betrifft, unter den Mannschaften, die aktuell kein Farmteam besitzen, die klare Nummer eins in Österreich", sagt Geschäftsführer Patrick Schwarz. "Jeder Spieler, der nach Zell am See kommt, muss wissen, dass wir einen großen Kader haben und es ein Privileg ist, der Eisbären-Organisation anzugehören. Bei den neuen Spielern handelt es sich um super österreichische Spieler, die enormes Potenzial in sich haben. Auch die Tatsache, dass der Großteil jener Cracks in der U20-Meisterschaft zum Einsatz kommen kann, ist für deren Entwicklung enorm wichtig."