Zeller schnappen sich Topstürmer

Erfahrener Patrik Kittinger soll Eisbären "einen ordentlichen Push geben".

Die Zeller Eisbären basteln weiterhin eifrig an ihrem Kader für die nächste Saison in der Alps Hockey League. Allein in der vergangenen Woche haben sie drei weitere Spieler verpflichtet. Nach Verteidiger Laurin Müller und Bastian Szieber aus dem Red-Bull-Nachwuchs holte der Pinzgauer Club noch den erfahrenen Stürmer Patrik Kittinger, der zuletzt für Kitzbühel auf Torjagd gegangen ist.

"Er war unser absoluter Wunschspieler und wird der gesamten Mannschaft mental, vor allem aber physisch einen ordentlichen Push geben", freut sich Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz auf den Neuzugang. "Er ist ein körperlich robuster Stürmer, der dazu auch noch scoren kann."

Zudem bringt er mit seinen 26 Jahren schon ordentlich Erfahrung aufs Eis. So ist der zweikampfstarke Flügelstürmer nach einigen Jugendjahren in Übersee und Schweden in der Red Bull Eishockey Akademie weiter ausgebildet worden. Danach spielte er lang für die Bundesligamannschaft und das Silver-Team der Vienna Capitals, ehe er nach Kitzbühel wechselte. Dort kam er vergangene Saison auf elf Treffer und zehn Assists.

Ausschlaggebend für seine Unterschrift bei Zell am See waren die persönlichen Gespräche mit Geschäftsführer Schwarz. "In meiner gesamten Profilaufbahn hat sich noch nie jemand so um mich bemüht wie er. Die Entscheidung fällt um einiges leichter, wenn dir das Gefühl gegeben wird, gebraucht zu werden", betont Kittinger.

Das Testspielprogramm der Eisbären ist ebenfalls bereits fixiert worden. Nach dem Auftakt am 18. August gegen das zweite Team des KAC stehen Duelle gegen die bayrischen Teams Deggendorf, Bad Tölz und Zweitliga-Aufsteiger Regensburg an.