Eishockeymeister Red Bull Salzburg ist schon heiß auf den Kaltstart

Die beiden Champions-Hockey-League-Heimspiele gegen Stavanger Oilers und Ilves Tampere weisen die Richtung in den Herbst.

"Die Vorbereitung war gut, ist aber eben nicht vergleichbar mit dem ersten Pflichtspiel. Darum ist es gut, dass es jetzt richtig losgeht." Kapitän Thomas Raffl sprach nach dem Abschlusstraining am Mittwoch aus, was wohl alle in der Salzburger Kabine denken. Eine lange Wintersaison geht pünktlich mit dem meteorologischen Herbstbeginn am 1. September mit dem Champions-Hockey-League-Heimspiel gegen den norwegischen Serienmeister Stavanger Oilers los.

Will Red Bull Salzburg beim siebten Antreten in der CHL zum fünften Mal das Achtelfinale erreichen, ...