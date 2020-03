Eishockeyteam Red Bull Salzburg mit Maßnahmen gegen Coronavirus

In Znojmo dürfen Fans des HCB Südtirol in der Play-off-Viertelfinal-Serie vorerst nicht anreisen, weil es die tschechischen Behörden wegen des Coronavirus so erlassen haben. Nun haben die Red Bulls Salzburg am Mittwoch ihre eigenen Schutzmaßnahmen in Bezug auf die Medien präsentiert. So sollen 1,5 Meter Abstand bei Interviews und der Mikrofonschutz bei jedem Spieler gewechselt werden.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JOHANN GRODER Gesunder Abstand künftig auf der Salzburger Bank