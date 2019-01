EK Zell: Aussprachen und ein Legionärswechsel

Die Zeller Eisbären wollen ihre Negativserie in der Alps Hockey League endlich beenden.

Auf die hochfliegenden Pläne folgte ein echter Absturz: Die sportliche Talfahrt beim EK Zell am See geht weiter und hat am Dienstag mit dem peinlichen 1:7 beim Farmteam des KAC seinen absoluten Tiefpunkt erreicht. Daher gab es am gestrigen Mittwoch viele Einzelgespräche und eine Vorstandssitzung. "Es gab die letzten Verwarnungen und wir werden in den nächsten Tagen einen neuen Legionär holen", meinte der neue Obmann Manfred Pfeiffenberger danach zu den SN. Der soll den in der Vorwoche nach Undiszipliniertheiten fristlos gefeuerten Fredrik Widén ersetzen. Trainer Greg Holst, selbst erst seit Mitte November an Bord, bekam das Vertrauen ausgesprochen. "Er ist ein toller Trainer und eine starke Persönlichkeit, er hat mit der Talfahrt nichts zu tun." Vielmehr gebe es in der Mannschaft zwei, drei Unruheherde, die man in den Griff bekommen müsse, meinte Pfeiffenberger, für den die Saison noch nicht abgehakt ist. "Wir müssen nur Rang zwölf belegen, dann sind wir in den Play-offs dabei und vieles ist möglich." Dazu sollte schon heute gegen Olimpija Laibach (Zell, 19.30) ein Sieg her. Um diesen zwölften Rang werden sich in den nächsten Wochen der EK Zell (12./27 Punkte aus 29 Spielen) und der Kitzbüheler EC (Rang 13/26 Punkte aus 25 Spielen) duellieren. Pfeiffenberger sagt aber auch klar: "Von unserer ersten Linie und den Kanadiern muss einfach mehr kommen."

Mit ebenso viel Energie arbeitet man bereits an der kommenden Saison. "Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben", kündigt der Obmann an, der einen tief greifenden Umbau der Mannschaft in Aussicht stellt. "Da sind wir jetzt schon auf einem guten Weg und da freue ich mich darauf."