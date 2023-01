EK Zell feiert 5:0-Auswärtssieg im Halbfinale der Staatsmeisterschaft

Die Zeller Eisbären feiern im AHL-Playoff um die Österreichische Staatsmeisterschafteinen 5:0-Auswärtssieg bei Titelverteidiger EC Bregenzerwald und haben damit für das Rückspiel am Samstag vor Heimpublikum alle Trümpfe in der Hand.

Erstmals seit Bestehen der Alps Hockey League schafften die Eisbären den Sprung ins Halbfinale im Kampf um die Österreichische Staatsmeisterschaft. Sowohl Zell als auch Bregenzerwald gingen ersatzgeschwächt aufs Eis, Bregenzerwald konnte gerade einmal 16 Feldspieler aufbieten, die Gäste reisten mit zumindest 20 an.

Die Eisbären waren zunächst auch die spielbestimmendere Mannschaft, verbuchten im ersten Drittel mehr als doppelt so viele Torschüsse und das machte sich am Scoreboard auch bemerkbar: Ein Doppelschlag von Aleksi Hämäläinen binnen 3:30 Minuten brachte die Gäste frühzeitig auf die Siegesstraße. Cornelius Kaschnig sorgte noch vor der ersten Pause für die 3:0-Führung.

Im zweiten Abschnitt hielt Bregenzerwald besser dagegen, erspielte sich Chancen, der Puck wollte aber nur ins eigene Tor gehen. In der 26. Minute fassten die Eisbären zunächst zwei Strafen kurz hintereinander aus, überstanden aber selbst diese doppelte Unterzahl schadlos. In der 33. Minute netzte schließlich Christian Jennes zum 4:0 ein. Philip Putnik sorgte noch im zweiten Drittel für den 5:0-Endstand.

Bregenzerwald stemmte sich mit aller Macht gegen die Niederlage, doch die kurze Bank machte sich mit Fortdauer des Spiels bemerkbar. Im Schlussdrittel blieben die Eisbären das dominantere Team, das nun vor Heimpublikum am Samstag den Sack zu machen kann und ins Finale um den Österreichischen Staatsmeistertitel in der Alps Hockey League einziehen kann.



Am Donnerstag empfängt im Hinspiel des zweiten Halbfinal-Duells der EHC Lustenau ab 19:30 Uhr die Red Bull Hockey Juniors.