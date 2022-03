EKZ: "Der große Gewinner ist der Zeller Eishockey-Sport"

Eine Begeisterung wie schon lange nicht entfachten die Zeller Eisbären in dieser Saison, über 2000 Zuschauer verwandelten die Eishalle zuletzt in einen Hexenkessel. Nach fünf Spielen ging die Viertelfinalserie aber knapp an Lustenau.

Die Eisbären unterlagen am Donnerstag voriger Woche im alles entscheidenden Viertelfinalduell dem EHC Lustenau auswärts mit 1:3. Die mit zehn Ausfällen stark dezimierten Zeller verloren damit eine hart umkämpfte "Best-of-5"-Serie nach 2:1-Führung knapp mit 2:3.



” Bild: SN/sw/ekz Patrick Schwarz, Geschäftsführer EKZ „Die Euphorie, die sich entwickelt hat, ist ein Wahnsinn, das ist für uns als Vorstand das schönste Gefühl.“

Als Liga-Rückkehrer konnte sich die Mannschaft trotzdem erhobenen Hauptes in die Sommerpause verabschieden. Denn ...