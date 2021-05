Erfolgreicher WM-Start für Titelverteidiger Finnland

Titelverteidiger Finnland ist erfolgreich in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga gestartet. Der dreimalige Weltmeister rang am Samstag die USA mit 2:1 (0:0,2:1,0:0) nieder. Vor zwei Jahren hatten die Finnen in der Slowakei überraschend Gold geholt. Im vergangenen Jahr war die in der Schweiz geplante WM aufgrund der Coronakrise abgesagt worden.

SN/APA/AFP/GINTS IVUSKANS Dänemark überraschte bei WM mit Sieg gegen Schweden

Die Finnen bestreiten am Sonntag ihr zweites Gruppenspiel gegen Außenseiter Kasachstan. Das US-Team trifft in einem reizvollen Duell auf die Kanadier, die am Freitagabend überraschend gegen Gastgeber Lettland 0:2 verloren hatten. Für eine weitere Überraschung sorgte am zweiten Turniertag Dänemark mit einem 4:3 (0:0,3:2,1:1) gegen den elfmaligen Champion Schweden. Nicklas Jensen ragte dabei als dreifacher Torschütze heraus. Rekordweltmeister Russland deklassierte Großbritannien mit einem 7:1-Erfolg (4:1,1:0,2:0) und verbuchte den zweiten Vorrundensieg.