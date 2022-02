Erst Überzahltore brachten Salzburg den verdienten Heimsieg

Ty Loney traf im Schlussdrittel doppelt zum 3:1-Sieg über Znaim.

Viel Geduld mussten die Eishockeyspieler des EC Red Bull Salzburg am Dienstag im Heimspiel der ICE Hockey League gegen Znaim an den Tag legen, ehe sie im Schlussdrittel doch noch den verdienten 3:1-Sieg fixierten. Ty Loney zeigte sich auch in seinem zweiten Spiel nach vierwöchiger Coronapause in Torlaune und traf doppelt.

Im ersten Drittel konnten die Gäste das Match noch relativ offen gestalten. Florian Baltram brachte die Eisbullen in der 10. Minute in Führung, Znaim gelang jedoch kurz vor der Pausensirene in Unterzahl der Ausgleichstreffer. Danach spielten fast nur mehr die Hausherren und schnürten den Gegner phasenweise minutenlang in seinem Verteidigungsdrittel ein. Den Salzburgern schien aber das Pech am Schläger zu kleben. Allein in den zweiten 20 Minuten feuerten sie 21 Schüsse aufs Znaimer Tor ab, der Puck wollte aber einfach nicht über die Linie.

Erst eine geschickt herausgeholte 5-gegen-3-Überzahl brach das Eis. Ty Loney zog aus kurzer Distanz eiskalt ab zum 2:1 ab und fixierte zwei Minuten vor Schluss in einfacher Überzahl den Endstand.

"Wir sind geduldig geblieben und am Ende für unseren Einsatz belohnt worden. Das war eine sehr reife Leistung des gesamten Team", freute sich Coach Matt McIlvane.