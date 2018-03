Erster Sieg mit Columbus für Vanek, Grabner verlor erneut

Thomas Vanek hat in seinem dritten Spiel mit den Columbus Blue Jackets in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den ersten Sieg feiern können. Die Blue Jackets gewannen am Sonntag bei den San Jose Sharks mit 4:2 und schoben sich wieder in die Play-off-Ränge vor.

SN/APA (AFP/Getty)/Adam Hunger Grabner wartet weiter auf sein erstes Tor im Devils-Dress