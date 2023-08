EV Zug für Eisbullen die erste Bewährungsprobe

Nach nicht einmal einer gemeinsamen Woche auf dem Eis misst sich der EC Red Bull Salzburg in Zell am See mit dem Schweizer Topclub.

Das letztjährige Duell beim Salute-Turnier haben Ali Wukowits und Co. für sich entschieden.

Viel gemeinsame Zeit auf dem Eis haben die Spieler des EC Red Bull Salzburg seit der Sommerpause noch nicht verbracht. Nach dem Media-Day mit Fotosession, einem Ausflug nach Italien und einem Familien-Barbecue hat der neue Coach Oliver David seine neuen Schützlinge am Samstag erstmals in der Lieferinger Akademie zum Mannschaftstraining versammelt. "Beim Teambuilding mit Hans-Peter Steinacher haben wir unsere Ziele und Werte für diese Saison gesetzt. Beim ersten Eistraining sind wir diese Werte nochmals durchgegangen. Am Eis haben die Spieler diese sofort umgesetzt. Wir konnten somit gleich eine richtige Richtung für die gesamte Saison finden. Ich bin sehr zufrieden", betonte Coach David, der vom EHC Biel an die Salzach gewechselt ist, nach der Auftaktsession. Die erste Bewährungsprobe steht bereits am Freitag (19.30 Uhr) bei freiem Eintritt in Zell am See auf dem Programm. Mit dem EV Zug wartet ein echtes Schweizer Spitzenteam auf die Eisbullen. Nach zwei Meistertiteln in Folge war für die Mannschaft von Cheftrainer Dan Tangnes in der abgelaufenen Saison allerdings im Halbfinale der Nationalliga-Play-offs Endstation. Schon beim letztjährigen Salute-Turnier maß sich Salzburg mit den Schweizern. Damals setzten sich die Red Bulls mit 5:3 durch. Peter Schneider freut sich jedenfalls schon auf das neuerliche Kräftemessen mit den Eidgenossen. "Der EV Zug hat viel Qualität. Das ist gleich eine gute Herausforderung, aber wir wollen dennoch die Dinge aus dem Training möglichst gut umsetzen und uns weiter als Team finden", erklärt der Salzburger Topscorer. Coach David hat bis auf Lucas Thaler, der noch gemeinsam mit seinen Juniors-Kollegen Thomas Pfarrmaier und Lukas Hörl die Grundausbildung beim Österreichischen Bundesheer absolviert, alle Spieler zur Verfügung. Neben den Einflüssen des neuen Trainers wird vor allem spannend, wie gut sich die Neuzugänge Ryan Murphy und Adam Payerl schon ins Team integrieren konnten. "Da wir nur zwei neue Spieler bekommen haben, ist vieles natürlich sehr vertraut. Wir haben im Training mit hohem Tempo und harten Zweikämpfen schon richtig Gas gegeben", sagt Schneider.