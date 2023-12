Fehervar zieht nach Sieg über Pioneers mit Salzburg gleich

Die Pioneers Vorarlberg haben in der ICE-Eishockey-Liga weiterhin einen schweren Stand. Am Dienstag unterlag die Truppe von Dylan Stanley bei Fehervar mit 4:5 (0:0,2:3,2:2) und verliert die Play-off-Plätze immer weiter aus den Augen. Die Ungarn hingegen zogen dank des dritten Siegs in Folge mit Leader Salzburg an Punkten gleich.

Die Pioneers, für die Julian Metzler (23.), Guus Van Nes (30.), Bobbo Petersson (50.) und Steven Owre (59.) trafen, rannten auswärts stets einem Rückstand nach und konnten so die sechste Niederlage in Folge nicht verhindern. Auf Rang sechs fehlen dem Tabellenzehnten 13 Punkte.