Fixe Eishockey-Startplätze für China bei Heim-Olympia 2022

China erhält für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking für das Eishockey-Turnier wie üblich für einen Gastgeber zwei fixe Startplätze. Dies beschloss die IIHF im Rahmen ihres Kongresses am Rande der WM in Kopenhagen. Bei den Männern ist China derzeit die Nummer 33 der Welt, bei den Frauen die Nummer 20.

Die Olympia-Turniere 2022 sollen bei den Männern wie bisher mit zwölf Mannschaften und bei den Frauen mit zehn statt acht Teams (wie künftig auch bei A-Weltmeisterschaften) durchgeführt werden. (Apa/Ag.)