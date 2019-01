Flyers mit 5. Niederlage in Folge, Owetschkin mit 30. Tor

Die Philadelphia Flyers mit dem Villacher Michael Raffl kommen auch nach dem Trainerwechsel nicht in Schwung. Die Flyers bezogen am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zu Hause gegen die Carolina Hurricanes mit 3:5 die fünfte Niederlage in Folge. Washingtons Star Alexander Owetschkin hält bereits bei 30 Saisontoren.

