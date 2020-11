Fünf Assists: Peterka war der Matchwinner

Der 18-jährige Deutsche war an allen fünf Salzburger Toren beim 5:3-Sieg über Fehervar beteiligt. Sonntag kommt Tabellenführer Graz.

Er kam als Talent und, wenn er Ende der nächsten Woche Salzburg in Richtung U20-WM in Edmonton und dann ins Trainingscamp der Buffalo Sabres verlassen wird, dann wird man ihm in Salzburg mehr als nur eine Träne nachweinen: Der erst 18-jährige Münchner JJ Peterka hat sich in Salzburg in wenigen Wochen zu einer echten Stammkraft entwickelt und, was in dem Super-Talent steckt, das hat er Freitagabend gegen Fehervar wieder einmal bewiesen. Peterka war an allen fünf Toren der Salzburger beteiligt, ...