Für die Eisbullen heißt es: Nachsitzen beim Nachzügler

Nach dem peinlichen 2:6 in Graz ist in Laibach eine Reaktion gefragt.

Das nennt man den richtigen Gegner zum richtigen Zeitpunkt: Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge, darunter einem blamablen 2:6 am Sonntag bei den Graz99ers, braucht Meister Red Bull Salzburg am heutigen Dienstag im Nachtragsspiel bei Olimpija Laibach dringend drei Punkte. Immerhin: Die drei bisherigen Saison-Duelle hat Salzburg allesamt gewonnen.

Für den Meister ist der angepeilte Platz eins aber auch schon fast außer Reichweite, denn dazu müsste Bozen seine beiden restlichen Spiele verlieren und Salzburg alle drei gewinnen. Zum ...