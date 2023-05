Golden Knights im NHL-Halbfinale gegen Dallas 2:0 voran

Die Vegas Golden Knights haben auch ihr zweites Heimspiel im Halbfinal-Play-off der National Hockey League (NHL) gegen die Dallas Stars gewonnen. Durch ein 3:2 nach Verlängerung nach zweifachem Rückstand geht es mit einer 2:0-Führung in die erste Auswärtspartie. Wieder sorgte die zweite Linie für die Entscheidung, Chandler Stephenson avancierte nach 72 Sekunden der Overtime zum Matchwinner. Der Kanadier reagierte am schnellsten auf einen Abpraller und traf entscheidend.

Bisher wurden alle vier Spiele der beiden Halbfinalserien in der NHL erst in der Verlängerung entschieden.

NHL-Ergebnis vom Sonntag - Play-off-Halbfinale ("best of seven"): Western Conference, Finale: Vegas Golden Knights - Dallas Stars 3:2 n.V. Stand in der Serie: 2:0