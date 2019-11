Grabner-Tor bei Overtime-Sieg von Arizona in Edmonton

Die Arizona Coyotes haben ihre gute Form auch gegen die Edmonton Oilers ausgespielt. Michael Grabner gelang am Montag beim 3:2-Auswärtserfolg nach Verlängerung gegen den Conference-Spitzenreiter sein viertes Saisontor. Den Siegtreffer für die "Kojoten" erzielte Derek Stepan in der dritten Minute der Overtime. Für Arizona war es der achte Erfolg in den jüngsten zehn Spielen.

SN/APA (Archiv/AFP/GETTY)/BRUCE BEN Dem Kärntner gelang der Ausgleich zum 1:1