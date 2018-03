Grabner traf bei höchstem Devils-Sieg der NHL-Saison

Michael Grabner hat sein erstes Tor im Dress der New Jersey Devils in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erzielt. Die Devils überrollten am Mittwochabend (Ortszeit) die Vegas Golden Knights bei ihrem ersten Antreten in Las Vegas mit 8:3. Der Villacher Grabner leistete nicht nur den Assist zum 3:0, sondern erzielte in der 48. Minute auch das 6:2 für die Devils.

SN/APA (AFP/Getty)/Ethan Miller New Jersey führte die Golden Knights vor deren Heimpublikum vor