Grabner unterlag mit Arizona in NHL gegen New Jersey

Ausgerechnet gegen eines der schlechtesten Teams in der National Hockey League (NHL) haben die Arizona Coyotes eine Heimniederlage einstecken müssen. Der Spitzenreiter der Pacific Division musste sich am Samstag (Ortszeit) in Glendale 1:2 geschlagen geben. Der Villacher Michael Grabner blieb bei Arizona in 9:28 Minuten Eiszeit unauffällig.

SN/APA (AFP/GETTY)/Christian Peters Die Arizona Coyotes mussten sich am Samstag geschlagen geben