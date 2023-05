Gruppe-A-Tabellenführer USA bei WM weiter makellos

Die USA haben ihre Siegesserie in der Gruppenphase der Eishockey-WM in Finnland und Lettland prolongiert. Das Team aus den Vereinigten Staaten gewann am Samstag gegen Dänemark mit 3:0 (0:0,0:0,3:0) und fuhr damit im fünften Spiel den fünften Sieg ein. Youngster Cutter Gauthier von den Boston College Eagles brach mit seinem dritten Turniertreffer (50.) den Bann. In der Tabelle der Österreich-Gruppe A sind die USA weiterhin Spitzenreiter und fix fürs Viertelfinale qualifiziert.

In der Gruppe B feierte unterdessen Tschechien einen 2:0 (2:0,0:0,0:0)-Erfolg über Norwegen. Auch die Tschechen stehen wie die Schweiz und Kanada in der Runde der letzten acht.