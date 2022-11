"Habe auch härter gearbeitet als andere"

Das größte heimische Eishockey-Talent gibt sich im Volksgarten die Ehre: Marco Kasper gastiert mit CHL-Sieger Rögle.

Der 18-jährige Kärntner Marco Kasper gilt europaweit als Eishockey-Ausnahmetalent: Mit 16 Jahren debütierte er bereits für Rögle BK in der höchsten schwedischen Liga, mit 17 gewann er heuer mit Rögle die Champions League. Im Sommer wurde er zum Erstrundendraft der Detroit Red Wings. Da ihn Detroit weiter an Rögle verliehen hat, kommt es am heutigen Dienstag (Volksgarten, 20.20) zu einem der seltenen Auftritte von Kasper in seiner alten Heimat Österreich, wenn der aktuelle Champions-League-Sieger bei Meister Red Bull Salzburg antritt ...