Coach Matt McIlvane hat vor dem Duell um die Tabellenspitze mit den Capitals Personalsorgen.

Seit 32 Spielen thront der EC Red Bull Salzburg nun an der Tabellenspitze der Erste Bank Eishockey Liga und hat damit den bisherigen Vereinsrekord aus der Saison 2006/07 bereits um zwei Partien übertroffen. Allerdings beträgt der Vorsprung auf die zweitplatzierten Vienna Capitals seit Mittwoch nur mehr einen Punkt. Während die spielfreien Salzburger nach der intensiven Phase um den Jahreswechsel mit sechs Partien binnen elf Tagen wieder Kräfte sammeln konnten, setzten sich die Wiener in Dornbirn mit 4:2 durch und haben nun am Freitag (19.15 Uhr) im Volksgarten die Chance, die Bullen im direkten Duell von der Spitze zu verdrängen.

Die bisherigen Saisonduelle sprechen allerdings für die Salzburger. Auswärts gewannen sie mit 4:1 und 3:2, zu Hause mussten sie zwar in die Verlängerung, setzten sich aber letztlich mit 2:1 durch. Dennoch sind die Red Bulls vor den Wienern gewarnt. "Wir erwarten, dass sie hart spielen und versuchen werden, ihr System durchzusetzen. Das heißt, sie bringen die Scheibe immer gut vors Tor und sind damit vorn permanent gefährlich. Zudem haben sie eine stabile Defensive", erläutert Salzburgs Assistant Captain Brent Regner. "Wir erwarten auf jeden Fall eine heiße Partie."

Allerdings plagen Coach Matt McIlvane ausgerechnet vor dem Spitzenspiel neue Personalsorgen. So muss neben Raffl, Herburger, Rauchenwald und Mikkelson nun auch Yannic Pilloni längere Zeit verletzt pausieren. Zudem wurde Michael Schiechl wegen eines Crosschecks im Spiel gegen Innsbruck für zwei Spiele gesperrt und fehlt deshalb auch noch am Sonntag gegen Linz. So bekommen zwei Spieler aus dem Team der Red Bull Hockey Juniors erstmals die Chance, sich bei den Profis auszuzeichnen: Tim Harnisch, der in der aktuellen AHL-Saison 17 Treffer erzielt und 16 vorbereitet hat, und Maximilian Rebernig mit bislang vier Toren und 19 Assists.