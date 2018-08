Heimische Eishockeyliga gab Startschuss für die neue Saison

Einen Monat vor dem ersten Meisterschaftsspiel ist die Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) am Dienstag medial in die Saison gestartet. Bei einem gemeinsamen Medientermin in der Red Bull Akademie in Salzburg trafen sich alle Teams erstmals in dieser Saison. Die Spielzeit beginnt am 14. September später als üblich, diesmal ohne große Veränderungen.

SN/APA (Archiv/EXPA)/EXPA/JFK Der amtierende Champion kommt aus Bozen