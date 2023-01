Heimlicher Tabellenführer: Zwei Ex-Capitals erlösen Salzburger Eisbullen in Wien

Dank Peter Schneider und Ali Wukovits gewinnen die Salzburger den hitzigen Klassiker mit 3:1 und nähern sich der Tabellenspitze. Platz im Play-off-Viertelfinale ist fixiert.

Auch ohne Ty Loney hat der EC Red Bull Salzburg am Sonntagabend in Wien seine Erfolgsserie in der ICE Hockey League fortgesetzt. Der US-Amerikaner, der seit seinem Comeback in jedem Spiel gepunktet hatte, fühlte sich nach dem Aufwärmen unwohl und musste passen. Sein Team rang danach die Vienna Capitals mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) nieder. Die zweitplatzierten Eisbullen nähern sich mit dem sechsten Sieg in Folge Tabellenführer Bozen. Nach Verlustpunkten ist Salzburg nun Erster.

"In Wien ist es nie leicht zu gewinnen. Das Spiel war mehr oder weniger die ganze Zeit ausgeglichen. Aber letztlich haben wir das Spiel mit einer starken Mannschaftsleistung erkämpft", sagte Salzburgs Chefcoach Matt McIlvane. Er konnte sich in einem hitzigen Duell zum einen auf Schlussmann Atte Tolvanen verlassen, der etwa kurz vor der zweiten Drittelpause gegen Max Zimmer das 1:1 rettete. Zum anderen glänzten zwei Ex-Capitals in den Reihen der Salzburger. Zuerst staubte Peter Schneider in der 31. Minute nach einem Schuss von Thomas Raffl aus der Drehung zum 1:0 ins Kreuzeck ab. Nach dem flotten Ausgleich der Gastgeber durch einen abgefälschten Abschluss fiel die Entscheidung dann erst in der Schlussphase des dritten Abschnitts. Und wieder waren zwei Ex-Wiener zur Stelle: Ali Wukovits, der an allen drei Toren der Salzburger beteiligt war, verwertete Schneiders Vorlage (100. Scorerpunkt) in Minute 56 zum 2:1. Mario Huber fixierte den Sieg mit einem Treffer ins leere Tor der Hausherren.

Salzburg steht damit im Play-off-Viertelfinale. Das Team von Coach McIlvane liegt bei einem Spiel weniger nur noch zwei Punkte hinter Bozen, das einen Punkt in Graz liegen ließ.