Heißer Tanz für Eisbullen im kühlen Norden

Red Bull Salzburg kann Dienstag Champions-League-Titelverteidiger Rögle auf eigenem Eis eliminieren - Verteidiger Dominique Heinrich sagt, warum das für Salzburg möglich sei.

Mit dem Essen kommt der Hunger, sagt ein altes Sprichwort - und auf Eishockey-Meister Red Bull Salzburg umgelegt heißt das: Mit den Erfolgen kommt die Gier nach mehr. Nach dem sensationellen 3:1-Sieg über Titelverteidiger Rögle BK im letztwöchigen Hinspiel in der Champions Hockey League greifen die Salzburger am heutigen Dienstag (18.05/live auf ORF Sport+) in Schweden nach dem ganz großen Coup: Der Aufstieg gegen den hohen Favoriten soll her.

Dass die Aufgabe nicht einfach wird, das weiß auch ...