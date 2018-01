Herburger schießt Red Bulls zum Pflichtsieg

Beim 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) gegen Fehérvár machten sich die Salzburger das Leben durch viele Strafen schwer und scheiterten zu oft am starken Gästekeeper Mac Carruth. Schon Sonntag (16) geht es gegen die Graz 99ers in der Eisarena ins letzte Heimspiel der ersten Meisterschaftsphase.

Der 15. Sieg im 21. Heimspiel der EBEL-Saison war für die Red Bulls Samstag ein erwarteter, doch er kam mühsamer zustande als die Mannschaft und die 2500 Fans in der Eisarena geglaubt hatten. Denn Salzburg war zwar im ersten und dritten Abschnitt gegen AV Fehérvár drückend überlegen, scheiterte aber nach vielen tollen Kombinationen an Gästekeeper Mac Carruth (einem Siebtrundendraft der Chicago Black Hawks 2010). Matchwinner der Bullen wurde der in den vergangenen Wochen immer stärker gewordene Raphael Herburger, der den verletzten Thomas Raffl in der zweiten Linie neben Hughes und Duncan ersetzt. Der Vorarlberger sorgte in der 5. und 45. Minute mit seinen Saisontreffern fünf und sechs für den 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)-Sieg der Gastgeber.

Damit ist Salzburg vor dem zweiten Teil des Heimdoppels am Sonntag (16) gegen die Graz 99ers bis auf zwei Punkte an die Linzer Black Wings auf Rang zwei herangekommen und liegt vorerst drei vor dem KAC - diese drei Teams kämpfen um den zweiten Platz und vier Bonuspunkte für die Zwischenrunde.

Bemerkenswert war der Kampfgeist der Heimischen nach einer Strafenflut gegen Ende des zweiten Drittels: Nachdem sie selbst zwei Powerplays nicht nützen konnten, mussten die Red Bulls 2:06 Min. in doppelter Unterzahl überstehen und spielten insgesamt von der 31. bis zur 40. Minute in Minderzahl - wobei sich Goalie Luka Gracnar ordentlich für seine Olympiateilnahme im slowenischen Nationalteam in Pyeongchang "aufwärmen" konnte. Während die Red Bulls im ersten Abschnitt mit 17:5 Torschüssen klar dominierten - da machte AVS-Goalie Carruth seine Sache besonders gut -, lautete das Verhältnis durch die lange Überzahl im zweiten Abschnitt 18:3 für die Gäste! Im dritten Drittel sprach die Bilanz (21:6) wieder ein klare Sprache zugunsten der Heimischen.

Neben Raffl und Jakubitzka könnte nun auch Layne Viveiros ausfallen, der Samstag beim Aufwärmen wegen Rückenschmerzen aufgeben musste. Für ihn sprang Peter Hochkofler ein, der ursprünglich pausieren sollte.

In der zweiten Samstagpartie unterlag der überlegene Tabellenführer Vienna Capitals daheim dem HC Bozen 2:3. Die Wiener setzten den 18-jährigen Nachwuchskeeper Matthias Tscheperitsch statt Einsergoalie JP Lamoureux ein.