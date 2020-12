Salzburg empfängt Sonntag die Vienna Capitals - mit vielen Ausfällen.

In normalen Zeiten wäre es der ausverkaufte Tophit der Runde: Red Bull Salzburg empfängt die Vienna Capitals am Sonntag im Volksgarten (16.30/live auf Puls24). Doch was ist schon normal in Zeiten wie diesen: Bei Salzburg wird das Ärzteteam nach einem neuerlichen Corona-Komplett-Test am heutigen Samstag das Team aufstellen. Zuletzt fielen auch noch Yannic Pilloni, Lukas Schreier und Daniel Jakubitzka (unmittelbar vor dem gestrigen Match in Dornbirn) wegen positiver Tests aus. Und einen hat es besonders bitter erwischt: Nur 48 Stunden vor dem Abflug mit Österreichs U20-Team zur WM nach Edmonton (CAN) schied Verteidiger Kilian Zündel nach einem positiven Test aus dem Team-Trainingslager in St. Pölten aus.

Sportlich ist es für Salzburg der erste richtig harte Test auf dem Weg zu einem möglichen Meistertitel. Das sehen auch die Wiener so, die zudem am Samstag bereits in Bozen antreten müssen. "Eine harte Aufgabe, wir müssen zwei Mal 60 Minuten unsere Leistung bringen", meinte Capitals-Coach Dave Cameron. Die Wiener kommen mit vielen interessanten Spielern im Kader, zwei verdienen besonderes Interesse: Colin Campbell führt mit zwölf Toren und elf Assists vor dem Wochenende die Scorerwertung in der Liga an. Dazu ist erstmals auch NHL-Keeper Calvin Pickard dabei.

Die Salzburger feierten am Freitag ihren sechsten Sieg in Folge. Gegen Dornbirn trafen Jack Skille (9.) zum 1:1-Ausgleich und Justin Schütz (24.) zur 2:1-Führung. Den 3:2-Sieg fixierte dann John Hughes erst in der Verlängerung.

"Wir wussten, es wird ein Charakterspiel, weil uns doch einige Spieler gefehlt haben. Wir haben versucht, es einfach zu gestalten, haben bis zum Schluss gekämpft und waren der glückliche Sieger. Das Spiel hätten heute beide gewinnen können", meinte Eisbullen-Stürmer Florian Baltram.

Dornbirn Bulldogs - EC Red Bull Salzburg 2:3 (1:1, 1:1, 0:0).

Tore: Woger (8., 33.) bzw. Skille (9.), Schütz (24./PP), Hughes (63.)