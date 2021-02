Der KAC schoss sich in Salzburg binnen 18 Sekunden auf die Siegerstraße.

Der EC Red Bull Salzburg hat auch das zweite Match in der Pick Round der ICE Hockey League verloren. Die Bullen mussten sich am Freitag im Heimspiel gegen den KAC mit 2:5 (1:1, 1:0, 0:4) geschlagen geben und sind damit weiterhin punktelos Tabellenletzte.

Zu Beginn sah noch alles danach aus, als ob sich die Salzburger stärker als im Auftaktmatch gegen Bozen präsentieren würden. Jack Skille sorgte für die frühe Führung. Danach kam aber der KAC immer besser ins Spiel und erzielte kurz vor der ersten Pause auch den verdienten Ausgleich. Im zweiten Drittel übernahmen die Bullen nach schwachen Start die Kontrolle, belohnten sich aber nur mit einem Treffer. Skille verwandelte einen Abpraller im Powerplay.

"Genau so müssen wir weiterspielen", meinte John Hughes in der letzten Pause. Doch leider kam es anders. Mit einem Doppelschlag binnen 18 Sekunden drehte der KAC die Partie. Nick Petersen und Thomas Hundertpfund sorgten mit ihren Treffern für die Wende. Am Ende kam es noch bitterer. Nach dem Powerplay-Treffer zum 4:2 für den KAC, setzten die Salzburger noch einmal alles auf eine Karte. In Überzahl nahmen sie auch noch Goalie Jesper Eliasson vom Eis. Doch das solle sich umgehend rächen. Einen Scheibenverlust an der blauen Linie nutzte Hundertpfund eiskalt zum fünften Treffer für die Kärntner.

"Gegen eine Mannschaft wie den KAC darfst du dir keine Pausen erlauben", erklärte Doppeltorschütze Skille. "Wir müssen uns dahingehend verbessern, über 60 Minuten durchzuspielen und uns an den Gameplan zu halten. Darauf müssen wir uns fokussieren." Die nächste Chance dazu haben die Salzburger bereits am Sonntag im Heimspiel gegen Fehérvár.

Pick Round: Salzburg - KAC 2:5 (1:1, 1:0, 0:4). Tore: Skille (2., 32./PP) bzw. Petersen (18., 43.), Hundertpfund (43., 60./SH/EN), M. Geier (58./PP), Fehérvár - Vienna Capitals 3:11 (1:3,2:5,0:3). Tabelle: 1. Bozen 9 Punkte/2 Spiele, 2. KAC 6/3, 3. Capitals 6/3, 4. Fehérvár 4/2, Salzburg 0/2. Sonntag: Salzburg − Fehérvár (16), KAC − Bozen (17.30).