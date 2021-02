Bullen starten gegen Grunddurchgangssieger Bozen in die Pick Round.

Für den EC Red Bull Salzburg ist der Grunddurchgang der ICE Hockey League keineswegs nach Wunsch verlaufen. Statt an der Ligaspitze um das Ticket für die Champions Hockey League zu kämpfen, mussten sich die Salzburger mit Rang fünf begnügen und sicherten sich damit gerade noch den letzten Startplatz für die am Sonntag startende Pick Round.

"Wir wissen, dass wir nach dem nicht nach unseren Erwartungen verlaufenen Grunddurchgang einiges gutzumachen haben. Die Zwischenrunde ist dafür eigentlich perfekt geeignet. Unser Ziel ist es, am Ende der Pick Round an erster Stelle zu stehen", betont Verteidiger Dominique Heinrich. So gehen die Salzburger zwar ohne Bonuspunkte in die nächste Meisterschaftsphase, doch ist der Rückstand auf die Tabellenspitze gehörig zusammengeschmolzen. "Wir sind jetzt nur mehr vier Punkte hinter Bozen und haben ein paar Spiele Zeit, ganz nach oben zu kommen", weiß Assistant Captain Heinrich.

Wegweisend soll dabei gleich die Auftaktpartie am Sonntag (18 Uhr) sein, in der die Eisbullen beim Grunddurchgangssieger aus Südtirol zu Gast sind. "Wir haben in den letzten Tagen sehr hart trainiert und ich denke, dass wir jetzt besser aufeinander abgestimmt sind", meint Heinrich. "Wir werden sehen, wie gut es schon funktioniert. Aber es gibt immer extra Motivation, wenn man gegen den Tabellenführer spielt." So konnten die Salzburger auch ihr letztes Spiel in der Bozner Eiswelle vor einem Monat mit 3:2 gewinnen. "Wir kennen die Südtiroler und ihre kompakte Spielweise sehr gut und sind darauf vorbereitet", erklärt Heinrich. Zudem hat sich die Personalsituation bei den Eisbullen wieder gebessert. Am Sonntag fehlen nur mehr Taylor Chorney, Yannic Pilloni und Alexander Rauchenwald.