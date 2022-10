Eisbullen beenden Villachs Erfolgsserie

Salzburg bezwang die zuvor vier Spiele in Folge siegreichen Villacher mit 3:1.

Trotz Personalsorgen hat der EC Red Bull Salzburg von seinen Reisen nach Ungarn und Kärnten sechs volle Punkte mitgebracht und sich damit in der Tabelle der ICE Hockey League wieder auf Platz drei vorgekämpft. Zwei Tage nach dem 6:4-Erfolg über Fehérvár feierten die Salzburger am Samstag einen 3:1-Sieg beim VSV, der zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen hatte.

Coach Matt McIlvane konnte in Villach zumindest wieder Tim Harnisch, Aljaž Predan und Paul Stapelfeldt aufbieten. Wie gegen Fehérvár gelang den Bullen ein Traumstart. Dauerte es in Ungarn zwölf Sekunden bis zum ersten Salzburger Torjubel, mussten sich die Red-Bull-Fans gegen den VSV drei Sekunden länger gedulden, ehe Benjamin Nissner Ex-Salzburg-Keeper JP Lamoureux erstmals bezwang. Peter Schneider hatte mit einem Alutreffer kurz vor der ersten Pause Pech.

Mitte des zweiten Drittel überstanden die Bullen knapp eineinhalb Minuten in 3-gegen-5-Unterzahl. Kaum war die Strafe abgelaufen, kassierte der sonst überragende Salzburger-Keeper David Kickert aber doch noch den Ausgleich. Die Freude der Villacher währte nur 21 Spielsekunden. Dann verwertete Chay Genoway einen Pass von Nicolai Meyer zur neuerlichen Führung. Mehr Treffer ließen weder Lamoureux noch Kickert zu. Sieben Sekunden vor Schluss traf Peter Hochkofler zum 3:1-Endstand ins verwaiste Villacher Tor.

"Wir haben heute viel besser als am Freitag gespielt", zeigte sich Salzburg-Coach McIlvane mit der gezeigten Leistung zufrieden. "Wir haben mit der Scheibe besser gespielt und waren auch als Team besser."