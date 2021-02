Verjüngte Eisbullen wurden für starke Leistung nicht belohnt.

24 Stunden nach der 2:4-Schlappe gegen Schlusslicht Linz kassierte der EC Red Bull Salzburg die nächste bittere Niederlage in der ICE Hockey League. Die Eisbullen lagen am Mittwoch im Heimspiel gegen Innsbruck bereits mit 2:0 in Front, unterlagen am Ende aber noch mit 2:4 (0:0, 2:0, 0:4).

Trainer Matt McIlvane hatte sich dazu entschieden, zahlreichen jungen Spielern eine Chance zu geben, und diese zahlten das in sie gesteckte Vertrauen zumindest zwei Drittel lang auch zurück. Der 19-jährige Akademie-Spieler Philipp Wimmer brachte Salzburg bei seinem ersten Einsatz in der Bundesliga in Führung. Mario Huber erhöhte nach Vorlage des erst 16-jährigen Julian Lutz auf 2:0. "Wir waren eine junge Mannschaft, haben mit viel Energie gespielt und auf dem Eis richtig Spaß gehabt. Im dritten Abschnitt ist die Scheibe dann aber nicht richtig gesprungen für uns. Wir haben anfangs Chancen ausgelassen und kriegen im Gegenzug die Tore. Damit ist das Spiel dann irgendwie gekippt", sagte Torschütze Huber. So drehte Innsbruck im Schlussabschnitt mit vier Treffern die Partie. Platz vier ist damit für Salzburg endgültig außer Reichweite.

RB Salzburg - Innsbruck 2:4 (0:0, 2:0, 0:4). Tore: Wimmer (27.), Huber (29./PP) bzw. Racine-Clarke (44./PP), Herr (45.), Ciampini (58.), Sideroff (60./EN).

Quelle: SN