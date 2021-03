Von Platz zwei bis fünf ist für den EC Red Bull Salzburg in der Pick Round noch alles drin. Entscheidend ist das Freitagsmatch gegen Fehérvár.

Das letzte Match in der Pick Round der ICE Hockey League hat es für den EC Red Bull Salzburg in sich. Wenn alles perfekt läuft, könnten die Eisbullen mit einem Auswärtssieg am Freitag gegen Fehérvár sogar auf Platz zwei vorrücken und sich damit ihr Ticket für die Champions Hockey League (CHL) sichern. Dafür müsste allerdings zudem der KAC seine beiden verbliebenen Spiele verlieren. Andererseits droht den Salzburgern bei einer Niederlage in Ungarn, dass sie noch auf den letzten Platz der Zwischenrunde abrutschen und damit ihr Heimrecht für das anstehende Play-off verlieren.

"Das ist ein enorm wichtiges Spiel. Jeder ist hoch motiviert und wir sind hundertprozentig auf die Partie vorbereitet", versichert Stürmer David McIntyre. Zuversichtlich stimmen ihn dabei die jüngsten Entwicklungen in der Mannschaft. "Wir haben in den letzten Monaten einen Prozess durchlaufen, der uns zusammengebracht hat. Ich mag die Richtung, in die wir uns bewegen, und dieses Spiel ist der nächste Schritt in diesem Prozess", erläutert McIntyre.

Allerdings ist Fehérvár ein äußerst unangenehmer Gegner, der in dieser Saison all seine Heimspiele gegen Salzburg gewinnen konnte. "Die Ungarn sind offensiv sehr stark und zu Hause noch einen Tick besser, darauf sind wir eingestellt", betont Red-Bull-Stürmer Florian Baltram. "Wir müssen in Ungarn aber unser bestes Spiel abrufen."

Die am Mittwoch beschlossene Aufstockung der Liga auf 14 Teams (die SN berichteten) wird auch Auswirkungen auf den Modus haben − der Sportausschuss soll Vorschläge dazu erarbeiten. Anbieten würden sich vier Grunddurchgänge (52 Runden) und der Wegfall der Pick Round.

Ein heißes Thema war auch der von Bozen bis zum Exzess betriebene Einsatz der Italokanadier. Auch da zeichnet sich ein Kompromiss ab: Als Inländer soll nur mehr gelten, wer für das Nationalteam spielberechtigt ist − und das ist nur jemand, der seit 18 Monaten durchgehend seinen Wohnsitz in dem Land hatte.

Freitag: Fehérvár − Salzburg, Capitals - KAC (beide 19.15). Tabelle: 1. Bozen 18 Punkte/7 Spiele, 2. KAC 12/6, 3. Salzburg 11/7,

4. Fehérvár 7/6, 5. Capitals 7/6.