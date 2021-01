Bemüht, aber auch ineffektiv − am Ende gab es für Salzburg ein 1:3 gegen den KAC.

Wie weit es in der Tabelle für Red Bull Salzburg noch nach oben gehen könnte, auf diese Frage hat sich Trainer Matt McIlvane eine Antwort an dem Wochenende mit den beiden Spitzenspielen gegen den KAC und am Sonntag bei den Vienna Capitals erwartet. Nun, weit wird es nicht nach oben gehen, denn schon am Freitag gab es daheim gegen den KAC eine unnötige 1:3-Niederlage und die Erkenntnis: Bei Salzburg läuft es derzeit einfach nicht rund.

Der Mannschaft kann man eigentlich kaum einen Vorwurf machen: Sie begann im ersten Drittel überaus aktiv, drückte auf das Tempo und fand auch viele Torchancen vor, die man jedoch allesamt vergab. Wie es geht, das zeigte der KAC in Überzahl: Matt Fraser wurde von Salzburgs Verteidigern "vergessen" und traf aus kurzer Distanz zur 1:0-Pausenführung für die Rotjacken.

Den Ausgleich schaffte Thomas Raffl. Wer sonst, möchte man derzeit fast fragen, denn für den bulligen Stürmer war es schon das vierte Tor in der Woche und das 16. in der Saison. Mit dem Treffer zum 1:1 war Salzburg wieder im Spiel und am Drücker, doch dann folgten leider typische Szenen für die aktuelle Situation: Erst hatte Peter Hochkofler nach einem Missverständnis in der KAC-Defensive die Chance auf die Führung, doch er scheiterte beim Solo an KAC-Keeper Sebastian Dahm (37.). Eine Minute später traf Manuel Geier nach sehenswertem Zuspiel von Lukas Haudum zum 2:1. Die Schlussoffensive der Salzburger war dann beherzt, aber ebenso erfolglos − stattdessen traf Haudum zum 3:1-Endstand in das leere Salzburger Tor.

KAC-Coach Petri Matikainen freute sich über einen etwas glücklichen Sieg. "Es war zwei Drittel nicht das Spiel, das wir spielen wollten, erst im Schlussdrittel waren wir smart." Für seinen Salzburger Trainerkollegen machten die "Special Teams" den Unterschied aus. "Wir haben sehr dominant begonnen, aber wir müssen dann auch unsere Möglichkeiten verwerten."

Quelle: SN