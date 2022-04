Eine Eishockey-Finalserie mit gleich zwei Siegern

Red Bull Salzburg gewinnt die Spiele und am Montag vielleicht schon den Titel. Fehérvár gewinnt Sympathien, Profil und bekommt eine neue Halle.

Wenn eine Play-off-Serie 3:0 steht, dann gilt diese im Eishockey meist als entschieden - spielerisch, mental und auch statistisch, denn erst ein Mal konnte ein Team diesen Rückstand in einen 4:3-Sieg umwandeln (Linz gegen Vienna).

3:0 führt auch Red Bull Salzburg in der aktuellen Finalserie gegen Fehérvár und das klingt eindeutig. Ist es aber nicht. Denn es ist eine Finalserie, in der zwei Topmannschaften auf Augenhöhe agieren und am Ende halt alles für Salzburg läuft. Nach 55 Spielminuten ...