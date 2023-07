ICE-Liga startet am 15. September mit Hit Salzburg vs. KAC

Die ICE Hockey League wird am 15. September mit dem Schlager zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und dem KAC in die neue Saison starten. Wie die Liga am Montag bekannt gab, sind an diesem Freitagabend mit Ausnahme des VSV alle anderen zwölf Teams im Einsatz. Die Graz99ers haben die Vienna Capitals zu Gast, der HC Innsbruck spielt daheim gegen den HCB Südtirol. Die Black Wings Linz gastieren in Ljubljana, die Pioneers Vorarlberg sind beim HC Pustertal gefordert.

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Salzburg startet am Titelverteidiger in neue Saison

Die zweite Runde steht schon am Samstag und Sonntag (16./17.9.) auf dem Programm. Der VSV bestreitet seinen Saisonauftakt am Wochenende in Linz. Für die Saison 2023/24 bleibt der Modus unverändert: Die besten sechs Teams nach Ende des Grunddurchgangs qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Rängen sieben bis zehn spielen in den Pre-Play-offs im "best-of-three" um die verbleibenden beiden Plätze im Viertelfinale. Ab der Runde der besten acht wird im Modus "best-of-seven" gespielt.