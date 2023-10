VSV erster Derby-Saisonsieger - Spielabbruch in Wien

Der VSV hat das erste Kärntner Eishockey-Derby der ICE-Saison gegen den KAC mit 4:2 für sich entschieden. Nach zuletzt vier Heimniederlagen gingen die Villacher am Sonntag im Prestigevergleich wieder als Sieger vom Eis. In Wien wurde die Partie zwischen den Capitals und RB Salzburg beim Stand von 0:2 vor Beginn des zweiten Drittels abgebrochen. Nach erneuten Problemen mit der Eiskühlung muss das Schlagerspiel neu ausgetragen werden.

In der ersten "Frühschoppen-Partie" der Ligageschichte kassierte Graz zur Mittagszeit vor eigenem Publikum die nächste Pleite. Die 99ers unterlagen den Pioneers Vorarlberg 1:3 und halten sieglos weiterhin bei mageren drei Punkten. Olimpija Ljubljana fügte dem Tabellenführer HC Pustertal beim 4:2 in Südtirol etwas überraschend die erste Niederlage zu. Die Black Wings leisteten sich gegen Schlusslicht Asiago keinen Ausrutscher. Überragend beim 5:2-Sieg, dem ersten vollen Saisonerfolg, war der Kanadier Graham Knott mit vier Toren.

Der drittplatzierte VSV konnte sich auf John Hughes verlassen. Der Routinier erzielte das 1:0 (2.) sowie den Endstand (58.) selbst, und bereitete die beiden Powerplay-Treffer von Kevin Hancock (2:1/8.) und Andrew Desjardins (3:1/26.) vor. Matt Fraser hatte in der furiosen Startphase ein umstrittenes 1:1 (5./PP) erzielt. Ein möglicher hoher Stock des Klagenfurters wurde minutenlang gecheckt.

Manuel Ganahl hauchte den Gästefans mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 (37.) wieder Hoffnung auf ein erfolgreiches Comeback ein, dem die nur neuntplatzierten "Rotjacken" im Schlussdrittel trotz Übergewicht vergeblich nachliefen. Tormann-Veteran J.P. Lamoureux war hinten und letztlich erneut Hughes vorne zur Stelle.

Salzburg führte in Wien nach Toren von Adam Payerl (9.) und Ex-Caps-Stürmer Ali Wukovits (14.) mit 2:0, ehe die Partie zunächst unterbrochen und nach erfolglosen Reparaturbemühungen von über einer Stunde abgebrochen wurde. Das Spiel wird an einem noch unbestimmten Termin nicht fortgesetzt, sondern neu ausgetragen. Mit einem Spiel in der Hinterhand liegen die Bullen zwei Punkte hinter Leader Pustertal auf Platz zwei.

Laut Angaben der Capitals war der Austritt von Kühlflüssigkeit aus einem defekten Schlauch unter dem Eis die Ursache des Gebrechens. Da die Spielfläche von der Flüssigkeit unterspült worden sei, habe man die Partie aus Sicherheitsgründen abbrechen müssen, hieß es in einer Stellungnahme des auch schon in der Vergangenheit mit Problemen an der Eiskühlungsanlage der Steffl-Arena kämpfenden Clubs. "Wir bedauern diesen Vorfall sehr", erklärte Capitals-Manager Franz Kalla mit dem Hinweis, dass das Gebrechen nicht in den Händen des Vereins liege.