Im Klassiker hieß es wieder nachsitzen

Salzburg siegte im Penaltyschießen dank Ali Wukovits beim KAC mit 4:3 und empfängt schon am Dienstag daheim den VSV.

In der Liga zuletzt nur Mittelmaß − doch wenn der Erzrivale aus Salzburg kommt, dann sind die Rotjacken immer hellwach: so auch am Sonntag im bereits 155. Aufeinandertreffen der beiden Teams seit dem Salzburger Wiederaufstieg 2004. Es war aber wieder einmal nichts für schwache Nerven, bis der insgesamt 83. Sieg der Bullen dabei nach Penaltyschießen festgestanden ist.

Salzburg (wieder mit Dominique Heinrich) begann eigentlich stärker, doch einmal mehr war es Lukas Haudum, der schon beim Hinspiel drei Mal für den KAC traf, der Salzburg Probleme bereitet hat: Sein ideales Zuspiel setzte Matt Fraser unter dem Jubel der 4400 Fans in der ausverkauften Halle zum 1:0 (9.) in die Maschen. Unmittelbar nach Anspiel schoss Tyler Lewington seinen Mitspieler Ali Wukovits ab, der musste benommen in die Kabine, kam aber wieder auf das Eis. Mit 0:1 war Salzburg nach 20 Minuten gut bedient − und es sollte noch schlimmer kommen: Mit dem ersten Schuss aufs Salzburger Tor ging der KAC 2:0 in Führung, Routinier Nick Petersen fälschte die Scheibe unhaltbar ab (22.).

Ein Schlenzer von Andrew MacWilliam leitete die Wende ein, er traf von der blauen Linie über Freund und Feind zum 1:2 in die Kreuzecke - und von da an spielte nur noch Salzburg. Mario Huber hatte den Ausgleich am Schläger, der schließlich Dominique Heinrich aus extrem spitzem Winkel nach sehenswertem Zuspiel des einmal mehr überragenden Peter Schneider glückte (36.).

Im Schlussdrittel nahm die Partie richtig Fahrt auf, Mario Huber (nach Traumpass aus der eigenen Defensive) und Rok Ticar (nach ebenso feinem Zuspiel von Nick Petersen) trafen innerhalb von nur 27 Sekunden für ihre Farben. Das letzte Überzahlspiel nach Foul von Steven Strong konnte Salzburg nicht nutzen, es ging einmal mehr in die Verlängerung, in der die Keeper Atte Tolvanen (RBS) und Sebastian Dahm (KAC) im Mittelpunkt standen. Tolvanen hielt dann auch die Penaltys von Petersen und Haudum, Wukovits verwandelte für Salzburg den einzigen Penalty zum Sieg.

Bereits am kommenden Dienstag geht es für Salzburg in der Liga daheim gegen den Villacher SV weiter - für Keeper JP Lamoureux, Alex Rauchenwald oder John Hughes ist es am Allerheiligentag eine Rückkehr an ihre langjährigen Wirkungsstätten.