In ihrer Festung geht es für die Zeller Eisbären "um alles"

Im Kampf um den Einzug ins AHL-Viertelfinale steht es nach zwei Matches gegen Lustenau 1:1. Im Entscheidungsspiel haben die Pinzgauer wieder Heimvorteil.

So schön es für die Zeller Eisbären auch immer ist, in ihrer stets bestens gefüllten Eisarena begleitet von spektakulären pyrotechnischen Effekten und dem Jubel der Fans aufzulaufen: Das Heimspiel am Samstag (19.30) hätten sie sich doch lieber erspart. Denn nach der 1:4-Niederlage am Donnerstag in Lustenau droht den Pinzgauern das vorzeitige Saisonende.

Nach dem 4:1-Auftaktsieg in der Best-of-3-Serie um den Einzug ins Viertelfinale der Alps Hockey League wollten die Eisbären den Sack eigentlich schon im zweiten Match zumachen. Doch zeigten sie sich einmal mehr zu wenig konsequent beim Nutzen ihrer Torchancen. Besser machten es die Lustenauer, die nach einer knappen halben Stunde 3:0 voran lagen. Die Zeller schafften es durch Philip Putnik, zumindest noch zu verkürzen, fingen sich eine Minute vor der Schlusssirene aber noch einen Treffer ins leere Tor ein.

"Jetzt geht es für uns um alles", weiß Torschütze Putnik und hofft darauf, dass zum Entscheidungsmatch "viele Fans in die Halle pilgern". Zell-Manager Patrick Schwarz ist jedenfalls davon überzeugt, dass sein Team den Einzug ins Viertelfinale fixieren wird. "Die Ke-Kelit-Arena ist unsere Festung und das wird die Mannschaft morgen auch zeigen", betont Schwarz. "Dafür müssen wir unsere spielerische und eisläuferische Überlegenheit und die Torchancen aber wieder in Zählbares ummünzen."