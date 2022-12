Innsbruck bezwingt Pustertal 4:1 - Kantersiege für VSV, KAC

Spitzenreiter Innsbruck hat in der 33. Runde der ICE Hockey League den nächsten Erfolg eingefahren. Die Haie feierten am Mittwoch ein verdientes 4:1 gegen die Pustertal Wölfe und bleiben souverän an der Tabellenspitze. Der zweitplatzierte HCB Südtirol drehte zuhause gegen Asiago einen 0:3-Rückstand noch in ein 4:3 nach Verlängerung. Die Kärntner Vereine VSV und KAC feierten jeweils Kantersiege, auch erfolgreich waren die Vienna Capitals und Salzburg.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/Arc Der VSV feierte einen 8:1-Kantersieg in Graz

In Innsbruck zappelte der Puck bereits in Minute sieben erstmals im Netz, das Führungstor der Gäste wurde allerdings aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. Wenig später brachte Daniel Leavens die Haie in Führung (11.). Danach verflachte das Spiel etwas, vor allem die Haie agierten nicht auf dem gewohnt hohen Niveau. Dies änderte sich im Schlussdrittel. Jamal Watson mit zwei Treffern (46., 49.) und Lukas Bär (58.) führten die Entscheidung zugunsten des Tabellenführers herbei, den Wölfen gelang zwischenzeitlich nur der Ehrentreffer. HCB Südtirol verschlief bis zum Ende des zweiten Drittels das Spiel gegen Asiago komplett und lag bereits 0:3 zurück. Nach einer beherzten Aufholjagd führte Ryan Culkin 21 Sekunden vor Schluss die Overtime herbei. In dieser traf Brad McClure nach wenigen Augenblicken für Südtirol zur Entscheidung. Der Rückstand auf Spitzenreiter Innsbruck beträgt aktuell fünf Punkte. Beim 8:1-Kantersieg des VSV in Graz stellten Andrew Desjardins und Marco Richter schon im ersten Drittel die Weichen auf Sieg. Kurz nach Beginn des Mittelabschnittes erhöhten Anthony Luciani per Doppelschlag innerhalb von 23 Sekunden und Dominik Grafenthin auf 5:0. Die Partie war damit schon entschieden, im Schlussdrittel trafen Blaz Tomazevic, abermals Grafenthin und Felix Maxa für die Kärntner. Daniel Woger betrieb für die 99ers zwischenzeitlich nur Ergebniskosmetik. Der VSV bleibt dank des Erfolges auf Tabellenrang drei. Auch der KAC feierte in Ljubljana einen klaren Auswärtserfolg. Die Treffer beim 6:1 des Rekordmeisters erzielten Thomas Hundertpfund (11.), Rok Ticar (27.), Lucas Lessio (36.), Rihards Bukarts (40.), Paul Postma (44.) und Clemens Unterweger (52.). Beim Duell der Vienna Capitals mit den Black Wings Linz fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung (2:1). Die Caps dominierten das erste Drittel, es dauerte aber bis zur 19. Minute, ehe Maxwell Zimmer die Scheibe zur hochverdienten Führung über die Linie bugsierte. Diese glich Graham Knott drei Minuten vor dem Ende aus (57.). In der Overtime avancierte Radek Prokes nach 95 Sekunden in Überzahl zum Matchwinner der Wiener. Lange schwer tat sich der EC Red Bull Salzburg beim 2:0-Erfolg über Schlusslicht Pioneers Vorarlberg. Nicolai Meyer erzielte zwar in der 16. Minute die Führung, die endgültige Entscheidung führte Mario Huber erst kurz vor Schluss herbei (60.).