Innsbruck soll nächstes Opfer sein

Salzburger Eisbullen wollen Momentum vom Dornbirn-Sieg mitnehmen.

Die Erleichterung bei den Salzburger Eisbullen war am Montag groß. Nach drei Niederlagen in Folge, bei denen ihnen insgesamt nur zwei Tore (bei 13 Gegentreffern) geglückt waren, kehrten die Salzburger mit einem 4:1-Sieg über Dornbirn auf die Erfolgsstraße zurück. Vollauf zufrieden war Trainer Matt McIlvane mit der Leistung seiner weiter ersatzgeschwächten Truppe aber dennoch nicht. "Wir haben viele Strafen genommen und dann just in der ersten Unterzahl den Treffer kassiert und mussten einem Rückstand nachlaufen", kritisierte der 35-jährige Amerikaner.

Allerdings gab es auch für ihn etliche Lichtblicke. Allen voran natürlich der Auftritt des 16-jährigen Julian Lutz, der seinem Premierentor in der ICE Hockey League gleich noch einen zweiten Treffer folgen ließ. "Natürlich ist schön zu sehen, dass ein junger Spieler seine ersten beiden Tore für uns macht. Wir sind sehr stolz, dass er sich so für seine Leistung belohnt hat", erklärt McIlvane. "Aber er muss noch viel lernen, um auf diesem Level spielen zu können. Es passiert täglich so viel Neues für ihn."

Keine große Überraschung war dagegen, dass Salzburgs Assistkönig John Hughes einen der beiden Treffer von Rick Schofield vorbereitete. Der 32-jährige Kanadier will das Momentum aus der Dornbirn-Partie ins nächste Heimspiel mitnehmen. "Wir waren besser in den Zweikämpfen, haben gutes Überzahlspiel gezeigt und waren insgesamt kompakter. So wollen wir auch gegen Innsbruck drei Punkte machen", betont Hughes vor dem Mittwochsmatch gegen die Tiroler (19.15 Uhr/Sky Sport Austria). Das bislang einzige Saisonduell mit den Bullen haben allerdings die Haie Mitte Oktober mit 4:1 für sich entschieden.