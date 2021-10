"Jung-KAC" verliert bedeutungsloses letztes CL-Gruppenspiel

Mit einer jungen Truppe und einer 1:2-(0:1,1:0,0:1)-Niederlage im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel der Champions Hockey League gegen Donbass Donezk hat der KAC am Mittwochabend Pool G ausklingen lassen und richtet den Blick schon auf das Achtelfinale. Dort ist auch Salzburg vertreten, das bereits am Dienstag den Sieg in seiner Gruppe fixiert hatte. Die Auslosung findet am Freitag (12.00 Uhr) in Zürich statt, Spieltermine sind der 16./17. und 23./24. November.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Für Matikainens junge Truppe setzte es eine Niederlage

Der KAC, der schon eine Woche zuvor mit dem 4:3 in Kiew, der Heimstätte von Donezk, den erstmaligen Achtelfinalaufstieg perfektgemacht hatte, kreuzte vor eigenem Publikum mit den "jungen Wilden" auf. Nur wenige Stammspieler, dafür zahlreiche Vertreter des Farmteams durften sich versuchen, bis zum Finish wäre der Plan auch resultatsmäßig fast aufgegangen. Erst rund fünf Minuten vor dem Ende gelang den Ukrainern, die schon in der 8. Minute in Führung gegangen waren, das entscheidende 2:1. Der Ehrentreffer für die Truppe von Trainer Petri Matikainen erzielte mit Rok Kapel einer der Zukunftshoffnungen der Rotjacken. Ein Erfolgserlebnis verbuchten zwei weitere junge Österreicher. Der 17-jährige Marco Kasper und der 19-jährige Thimo Nickl schafften mit ihrem schwedischen Club Rögle ebenfalls als Gruppensieger den Aufstieg, kommen als möglicher Gegner von Salzburg und dem KAC also nicht infrage. Kasper blieb beim 8:3-Kantersieg über Sönderjyske diesmal zwar ohne Punkt, verbuchte in insgesamt sechs Partien aber beachtliche zwei Tore bzw. sechs Zähler. Nickl kam am Mittwoch nicht zum Einsatz.